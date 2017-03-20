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В Добролюбовке представят книгу «Художники дальнего города»

20 марта 14:50

22 марта в 18:00 в областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова состоится презентация книги воспоминаний одного из старейших мастеров Архангельска Дмитрия Ширяева «Художники дальнего города». 

Книга, изданная на грант губернатора Архангельской области для поддержки творческих проектов регионального значения в сфере культуры и искусства, рассказывает о становлении и деятельности регионального отделения Союза художников в период с 30-х до середины 60-х годов XX века. Она подготовлена к изданию коллективом Художественного салона-галереи во главе с директором Валентином Шестаковым. 

Признанный мастер северного пейзажа, Ширяев характеризовал себя так: «Наше новое и красота родной природы – этим я жил, этим болел, этому радовался и этому посвящал свои работы». Он автор сотен произведений, большая часть которых стала собственностью музеев Архангельска и других городов России. 

Работа над рукописью «Художники дальнего города» стала для мастера возможностью осмысления пройденного пути, подведения итогов, размышлений о роли искусства в жизни современного общества. В книгу вошли материалы десятков статей архангельского живописца, опубликованных в местной прессе.

Мемуары художника Ширяева –  это бесценные свидетельства жизни и творчества мастеров его поколения – Виктора Преображенского, Германа Кононова, Семена Григорьева, Ивана Котова, Александра Казакова, и других – Степана Писахова, Виктора Постникова, Нины Фатеевой, ставших неотъемлемой частью истории культуры нашего северного края. 

Книга является логическим продолжением реализованного Художественным салоном ранее масштабного проекта «Забытые художники Севера».

Министерство культуры Архангельской области

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