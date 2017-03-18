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В Архангельске завершился первый общегородской субботник

18 марта 19:30 Арктика – территория диалога Общество Архангельск
Первый весенний городской субботник поддержал и губернатор Игорь Орлов
Первый весенний городской субботник поддержал и губернатор Игорь Орлов

Сегодня более тысячи неравнодушных архангелогородцев приняли участие в первом общегородском субботнике.

Масштабная уборка прошла во всех округах города: северяне убирали парки и скверы, приводили в порядок памятники и остановки, очищали фонари от несанкционированной рекламы.

Первый весенний городской субботник поддержал и губернатор Игорь Орлов, который принял участие в уборке набережной Северной Двины и площади Мира.

По итогам мероприятия глава региона в своем блоге поблагодарил активных горожан за совместный труд на пользу города:

«Отметить праздничный день совместным трудом – идея не новая, а для Русского Севера, пожалуй, и традиционная. Но все же сегодня, в день воссоединения Крыма с Россией, настроение особое: остро ощущаешь, насколько нам всем интересно работать вместе, насколько мы уверены в своей силе, в том, что нам по плечу любая задача. И понимаешь: большой проект, за который взялся город Архангельск и Архангельская область, будет реализован! Мы достойно встретим огромное количество гостей, достойно проведём международный форум. И вновь подтвердим высокую роль Архангельска в деле освоения Арктики.»

Напомним, масштабные работы по очистке городских улиц от скопившегося за зиму мусора состоятся и в следующую субботу, 25 марта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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