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Сессия АОСД: дополнительные средства направлены на приобретение жилья для сирот

22 марта 15:10 Бюджет

Ряд изменений и дополнений в областной бюджет текущего года, внесенные правительством региона, поддержаны депутатами областного Собрания в ходе мартовской сессии.

Как отметила в своём выступлении министр финансов Архангельской области Елена Усачёва, предложенные изменения увеличивают объем регионального бюджета на 87,8 миллиона рублей за счет средств целевой субсидии из федерального бюджета.

Эти средства направляются на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Такие же суммы планируется получить в 2018 и 2019 годах, отметила Елена Усачёва.

Также на сессии внесены изменения в состав источников финансирования дефицита бюджета и программу государственных внутренних заимствований на 2017 год и плановый период.

Данные изменения не влекут изменения дефицита бюджета и общего объема госдолга.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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