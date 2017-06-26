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Подведены итоги регионального дистанционного квеста по финграмотности

26 июня 12:45 Финансовая грамотность Молодежь

Региональный дистанционный конкурс-квест по финансовой грамотности «Индивидуальная стратегия успеха» проводился в июне в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014–2019 годах».

В конкурсе-квесте приняли участие 94 представителя различных высших учебных заведений, производственных предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций, государственных учреждений.

Каждому участнику было необходимо выполнить четыре блока связанных заданий, которые позволили оценить его индивидуальную стратегию успеха. Все, проходившие квест, успешно справились с поставленной задачей.

Имена победителей и призеров можно посмотреть на сайте программы по ссылке.

— Квест помог мне понять, что для того, чтобы чего-то достичь в жизни, придется начинать копить уже сейчас. Если хочешь иметь квартиру, машину и обеспечить своего ребенка, нужно много денег. Спасибо, что подтолкнули к таким размышлениям! – поделилась впечатлениями одна из участниц проекта Анна Малыгина.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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