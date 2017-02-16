Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Онлайн-запись к врачу – только после регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации

16 февраля 10:00 Информация и связь

С 1 апреля 2017 года запись к врачу на портале www.zdrav29.ru будет осуществляться только при наличии учётной записи на портале государственных услуг gosuslugi29.ru в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Запись к врачам будет вестись через «личный кабинет» пациента. Заходя в него, человек получает частичный доступ к медицинской карте: может посмотреть результаты анализов и исследований или получить информацию о предыдущем приёме. Именно эти данные и обезопасит от посторонних регистрация через ЕСИА.

В «личном кабинете» у пациентов появится возможность воспользоваться листом ожидания, если запись к необходимому специалисту пока невозможна.

Зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись в ЕСИА можно в любом отделении МФЦ.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, оказание данной услуги на базе МФЦ даёт возможность всем желающим получить код для подтверждения учётной записи в удобное время и в удобном месте, а значит – сократить время прохождения процедуры регистрации на портале.

Для регистрации необходимо предоставить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); документ, удостоверяющий личность (паспорт); адрес электронной почты (если имеется) и номер мобильного телефона.

Помимо записи к врачу, регистрация в ЕСИА позволяет не только заказывать услуги через портал госуслуг, она открывает полный доступ заявителей к электронным ресурсам и услугам на всех государственных порталах на основе единых идентификационных параметров.

Отметим, что самая востребованная у северян услуга на едином портале госуслуг – получение заграничного паспорта нового образца. Список услуг, которые можно получить онлайн, постоянно увеличивается. Через интернет можно оформить пенсию, ежемесячное пособие на ребёнка, зарегистрировать транспортное средство, получить выписку единой государственной регистрации юридического лица, охотничий билет и многое другое.

Все эти услуги также доступны при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на федеральном портале госуслуг.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Здоровье

16 февраля

Онлайн-запись к врачу – толь­ко после регист­ра­ции в Еди­ной сис­теме иден­тифи­ка­ции и аут­ен­тифи­ка­ции

13 февраля

Более 80 мил­ли­онов руб­лей на раз­ви­тие сана­ви­ации полу­чит Архан­гель­ская область

3 февраля

Пери­наталь­ный центр в Архан­гель­ске будет сдан в 2017 году

3 февраля

В Архан­гель­ске сни­жа­ет­ся число забол­ев­ших ОРВИ и гриппом

27 января

На аркти­чес­ком фору­ме предс­та­вят новую раз­раб­от­ку – «хвой­ный морс»

27 января

Ситу­ация с заболе­ва­емос­тью ОРВИ и грип­пом в Поморье оста­ёт­ся ста­биль­ной

24 января

Про­блемы преж­девре­мен­ных родов обсу­дят на кон­фер­ен­ции

19 января

Эпи­де­мия грип­па: меди­цин­ские учрежде­ния Поморья рабо­та­ют в штат­ном режиме

17 января

В Севе­род­винске вслед за Архан­гель­ском вво­дит­ся каран­тин по грип­пу и ОРВИ

16 января

Кто может прой­ти бес­плат­ную дис­пансе­ри­за­цию, когда и зачем?

9 января

Пер­вая гор­боль­ница Архан­гель­ска получи­ла лицен­зию на транс­планта­цию органов

9 января

По «Теле­фону здо­ровья» рас­ска­жут о дис­пансе­ри­за­ции

30 декабря

Более двух­сот меди­ков Архан­гель­ской области получи­ли наг­рады в 2016 году

30 декабря

Итоги года: на закуп­ку и ремонт меди­цинс­ко­го обо­ру­до­ва­ния нап­равле­но более 140 миллионов

30 декабря

За год цен­тры «Белая роза» в Поморье посети­ли свыше 19 тысяч женщин

30 декабря

В январе на «Теле­фоне здо­ровья» – дис­пансе­ри­за­ция, алкого­лизм и инсульт

28 декабря

Режим рабо­ты боль­ниц и полик­ли­ник Архан­гель­ска в празд­ни­чные дни

27 декабря

Игорь Орлов под­дер­жал идею соз­да­ния цен­тра помощи аут­ич­ным детям

26 декабря

В север­ную глу­бин­ку едут новые «скорые»

Похожие новости

16 февраля Здоровье

Онлайн-запись к врачу – толь­ко после регист­ра­ции в Еди­ной сис­теме иден­тифи­ка­ции и аут­ен­тифи­ка­ции

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия