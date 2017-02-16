С 1 апреля 2017 года запись к врачу на портале www.zdrav29.ru будет осуществляться только при наличии учётной записи на портале государственных услуг gosuslugi29.ru в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Запись к врачам будет вестись через «личный кабинет» пациента. Заходя в него, человек получает частичный доступ к медицинской карте: может посмотреть результаты анализов и исследований или получить информацию о предыдущем приёме. Именно эти данные и обезопасит от посторонних регистрация через ЕСИА.

В «личном кабинете» у пациентов появится возможность воспользоваться листом ожидания, если запись к необходимому специалисту пока невозможна.

Зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись в ЕСИА можно в любом отделении МФЦ.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, оказание данной услуги на базе МФЦ даёт возможность всем желающим получить код для подтверждения учётной записи в удобное время и в удобном месте, а значит – сократить время прохождения процедуры регистрации на портале.

Для регистрации необходимо предоставить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); документ, удостоверяющий личность (паспорт); адрес электронной почты (если имеется) и номер мобильного телефона.

Помимо записи к врачу, регистрация в ЕСИА позволяет не только заказывать услуги через портал госуслуг, она открывает полный доступ заявителей к электронным ресурсам и услугам на всех государственных порталах на основе единых идентификационных параметров.

Отметим, что самая востребованная у северян услуга на едином портале госуслуг – получение заграничного паспорта нового образца. Список услуг, которые можно получить онлайн, постоянно увеличивается. Через интернет можно оформить пенсию, ежемесячное пособие на ребёнка, зарегистрировать транспортное средство, получить выписку единой государственной регистрации юридического лица, охотничий билет и многое другое.

Все эти услуги также доступны при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на федеральном портале госуслуг.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области