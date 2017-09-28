Фестиваль профессий организовали для школьников Устьянского района

Фестиваль прошёл на базе Устьянского индустриального техникума. Организаторы постарались повысить интерес ребят к рабочим профессиям и показать их роль в экономическом развитии района.

В рамках профориентационного мероприятия работали шесть площадок по направлениям: промышленность и сельское хозяйство, торговля и общественное питание, безопасность и правопорядок, сфера услуг и туризм, социальная сфера.

От специалистов центра занятости населения старшеклассники получили интересующую информацию о профессиях, которые востребованы на рынке труда Архангельской области и Устьянского района.

Особый интерес учащихся вызвала информация о возможностях получения государственных услуг в электронном виде. Необходимая и полезная информация была представлена на стендах, в справочниках и в рекламной продукции.

В фестивале профессий приняли участие 17 ведущих работодателей Устьянского района, среди которых ООО «Группа компаний УЛК», ООО «Устьянская молочная компания», ОМВД России по Устьянскому району, Устьянская центральная районная больница, центр лыжного спорта «Малиновка».

Участники отметили, что такие мероприятия позволяют будущим выпускникам заблаговременно позаботиться о дальнейшем профессиональном пути.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области