Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Фестиваль профессий организовали для школьников Устьянского района

28 сентября 12:50 Районы Труд

Фестиваль прошёл на базе Устьянского индустриального техникума. Организаторы постарались повысить интерес ребят к рабочим профессиям и показать их роль в экономическом развитии района.

В рамках профориентационного мероприятия работали шесть площадок по направлениям: промышленность и сельское хозяйство, торговля и общественное питание, безопасность и правопорядок, сфера услуг и туризм, социальная сфера.

От специалистов центра занятости населения старшеклассники получили интересующую информацию о профессиях, которые востребованы на рынке труда Архангельской области и Устьянского района.

Особый интерес учащихся вызвала информация о возможностях получения государственных услуг в электронном виде. Необходимая и полезная информация была представлена на стендах, в справочниках и в рекламной продукции.

В фестивале профессий приняли участие 17 ведущих работодателей Устьянского района, среди которых ООО «Группа компаний УЛК», ООО «Устьянская молочная компания», ОМВД России по Устьянскому району, Устьянская центральная районная больница, центр лыжного спорта «Малиновка».

Участники отметили, что такие мероприятия позволяют будущим выпускникам заблаговременно позаботиться о дальнейшем профессиональном пути.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

28 сентября

Фес­тиваль про­фес­сий органи­зо­ва­ли для школь­ни­ков Устья­нс­кого района

28 сентября

117 квар­тир приоб­рете­но c нача­ла года для дет­ей-си­рот Поморья

27 сентября

На 2018 год уста­нов­лен новый про­жит­оч­ный мини­мум пен­си­оне­ра

27 сентября

Иннова­ци­он­ные мето­ды рабо­ты с семьей обсужда­ют в Каргополе

26 сентября

Бла­гот­вори­тель­ный фонд «Вза­мен» приг­лаша­ет при­нять учас­тие в кон­курсе дет­ских рисунков

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

19 сентября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на твор­чес­кий кон­курс «Инва­лид и общество»

18 сентября

В Архан­гель­ской области нача­лась заявоч­ная кам­па­ния на област­ной кон­курс «Жен­щина года»

15 сентября

В регио­не гото­вит­ся новое сог­лаше­ние по воп­ро­сам социаль­но-тру­довых отношений

14 сентября

Допол­нитель­ные сред­ства на социаль­ную доп­лату к пен­сии полу­чит регион из феде­раль­ного бюджета

13 сентября

Нет жес­токо­му обраще­нию с деть­ми: в Вель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция «Детство под защитой»

12 сентября

Архан­гель­ская груп­па тан­цо­ров на коляс­ках стала лау­ре­атом фес­тива­ля «Inclusive Dance»

12 сентября

В Архан­гель­ске стар­то­вал про­ект для пен­си­оне­ров «Крас­ки жизни»

12 сентября

В Октябрьск­ом пси­хон­ев­роло­гич­ес­ком интерна­те модер­низи­ро­ва­на котельная

11 сентября

Граж­дан пожило­го воз­раста при­зыва­ют к осто­рож­ности на дорогах

11 сентября

Опыт Поморья по рабо­те с инвали­дами предс­та­вили на фору­ме «Вмес­те ради детей» в Мурманске

8 сентября

«Надеж­де» – 10 лет: центр пси­хо­ло­го-социаль­ного соп­ров­ож­де­ния отмеча­ет юбилей

6 сентября

Регион пла­ниру­ет рас­ширить меры по сод­ейс­твию тру­до­ус­тройству инвалидов

4 сентября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по воп­ро­сам пал­ли­атив­ной помощи детям

Похожие новости

28 сентября Соцзащита

Фес­тиваль про­фес­сий органи­зо­ва­ли для школь­ни­ков Устья­нс­кого района

27 сентября Соцзащита

На 2018 год уста­нов­лен новый про­жит­оч­ный мини­мум пен­си­оне­ра

15 сентября Соцзащита

В регио­не гото­вит­ся новое сог­лаше­ние по воп­ро­сам социаль­но-тру­довых отношений

12 сентября Соцзащита

В Октябрьск­ом пси­хон­ев­роло­гич­ес­ком интерна­те модер­низи­ро­ва­на котельная

11 сентября Соцзащита

Граж­дан пожило­го воз­раста при­зыва­ют к осто­рож­ности на дорогах

6 сентября Соцзащита

Регион пла­ниру­ет рас­ширить меры по сод­ейс­твию тру­до­ус­тройству инвалидов

31 августа Соцзащита

Воп­росы борь­бы с нефор­маль­ной занят­ос­тью – на осо­бом контроле

4 августа Соцзащита

Талант про­фконсуль­тан­та из Кар­гопо­ля оце­нили на феде­раль­ном уровне

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия