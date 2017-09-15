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В регионе готовится новое соглашение по вопросам социально-трудовых отношений

15 сентября 17:00 Труд

Между объединениями профсоюзных организаций, объединениями работодателей и правительством Архангельской области ведутся переговоры по заключению нового трёхстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на 2018–2020 годы.

Стороны социального партнерства обсуждают основные подходы к формированию и реализации социально-трудовой политики на предстоящие три года.

— Роль социального диалога в современных условиях существенно возрастает, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – В ходе переговоров происходит согласование системы важных мер, способствующих снижению социальной напряженности в коллективах, защите социальных и трудовых прав работников, в том числе в вопросах оплаты труда, его безопасности.

Большое внимание в разрабатываемом соглашении уделено вопросам открытости и доступности информации, обоснованности принятия управленческих решений, взаимной ответственности сторон.

Трёхстороннее соглашение  является основополагающим документом, устанавливающим общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на областном уровне.

В настоящее время ставится задача, чтобы новое соглашение не стало просто документом о намерениях сторон, а было одним из основных инструментов решения конкретных задач в сфере социально-трудовых отношений и вопросов, связанных с совершенствованием социальной сферы.

Подписание соглашения запланировано на декабрь 2017 года.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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