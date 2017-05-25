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Проекты «Газпрома» – для повышения инвестиционной привлекательности Поморья

25 мая 11:45 Районы

Развитие газотранспортной сети и системы газоснабжения Архангельской области должно соответствовать существующим и перспективным потребностям в природном газе и быть одной из ключевых составляющих инвестиционной привлекательности региона.

Об этом заявил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Сергей Юдин, комментируя итоги недавнего визита в Архангельскую область представителей ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В ходе встречи генерального директора компании Александра Гайворонского с губернатором Архангельской области Игорем Орловым обсуждались как участие ООО «Газпром трансгаз Ухта» в реализации социальных проектов на территории региона, так и развитие газотранспортной сети.

В частности, говорили о необходимости модернизации линейной части магистрального газопровода-отвода «Нюксеница–Архангельск» и газораспределительных станций «Архангельск» и «Северодвинск» для реализации на территории области новых инвестиционных проектов, в том числе – в части расширения использования компримированного природного газа.

Напомним, в рамках реализации инвестиционного проекта «Система магистральных газопроводов Ухта–Торжок. II нитка (Ямал)» в период с 2017 по 2019 годы на территории Котласского, Вилегодского и Ленского районов планируется построить 217 км линейной части газопровода и две компрессорные станции «Новоурдомская» и «Новоприводинская» общей мощностью 175 МВт.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области

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