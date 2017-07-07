В Архангельской областной больнице открылся кабинет эрготерапии

В кабинете будут заниматься пациенты после травм, нейрохирургических операций, и конечно, пациенты неврологического профиля

Эрготерапия – комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление утраченных в результате заболеваний функций движения верхних конечностей с помощью специального оборудования.



Как пояснила заведующая первым неврологическим отделением Нина Хасанова, в областной больнице находится большое количество пациентов, которые нуждаются в реабилитации, в их числе – пациенты после травм, нейрохирургических операций, и конечно, пациенты неврологического профиля.

— После болезни учиться всему нужно заново, — объяснила эксперт, — очень важно мобилизовать все функциональные системы, постараться максимально вернуть способность человека к самообслуживанию и в идеале – восстановить утраченные функции. С пациентом работают врачи-реабилитологи, неврологи, логопед, психолог. Специальные приспособления и тренажёры, безусловно, помогут в реабилитации.

В кабинете также установлена кухонная мебель с раковиной и посудой, чтобы пациент сразу начинал адаптироваться к тем условиям, которые его ждут дома.

— У нас есть успешный опыт ранней реабилитации в Первой городской больницы им. Е.Е. Волосевич, где после инсульта восстанавливаются более 60 процентов пациентов. Открытие кабинета в областной больнице – ещё один шаг в развитии реабилитации в Архангельской области, — уверена Ирина Подьякова, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения.

Планируется, что кабинет в Архангельской областной больнице выступит одной из учебно-методических площадок для обучения. Как отмечают специалисты, реабилитационные мероприятия должны продолжаться как минимум год, поэтому важно, чтобы кабинеты открывались и в межрайонных центрах.

— Это очень значимый и нужный проект, он легко тиражируется. Поэтому мы планируем распространить этот опыт в муниципальные больницы, — рассказала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва. — При реализации этого проекта региональный социальный кластер объединил нескольких участников, в том числе — общественную организацию «Ангел», которая занимается темой аутизма.

С первых дней запуска кабинета составлено интенсивное расписание — это и индивидуальные занятия с логопедом или психологом, и групповые занятия с инструктором ЛФК.

Кроме того выделено время для работы мультидисциплинарной бригады, когда лечащий доктор и все члены восстановительной бригады совместно обсуждают, какие цели нужно поставить для пациента и как их достичь.

Министерство здравоохранения Архангельской области