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Всероссийский день ходьбы: калейдоскоп событий на Красной пристани

1 октября 13:15 Архангельск Спорт
Регистрация на участие во Всероссийском дне ходьбы продолжается
Регистрация на участие во Всероссийском дне ходьбы продолжается

Всероссийский день ходьбы в Архангельске начался с большого спортивного фестиваля.

Жители и гости Поморья стали участниками целого калейдоскопа спортивных событий на Красной пристани.

Повсюду желто-зеленые шарфы: флеш-моб болельщиков хоккейного клуба «Водник» в самом разгаре. Тем временем на главной сцене праздника «Зарядку с чемпионами» для юных и взрослых участников провели знаменитые спортсмены Поморья. Уже начинаются мастер-классы по джиу-джитсу, каратэ-кёкусинкай, боксу, тхэквондо

Все желающие могут познакомиться с американским футболом и игрой бочче, а также согреться кашей и чаем из походной кухни.

В рамках праздника президентам и старшим тренерам спортивных федераций Поморья вручили награды агентства по спорту Архангельской области по итогам летней спортивно-оздоровительной кампании.

Главное событие – старт на 3 000 метров – состоится в 15:00. Регистрация на участие во Всероссийском дне ходьбы продолжается.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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