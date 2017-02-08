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Комплексный центр для детей с аутизмом ремонтируют волонтёры

8 февраля 15:30 Доступная среда

Инициаторы проекта «Центр комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей» получили первое финансирование в размере 1,1 млн рублей. Средства будут направлены на обучение специалистов, приобретение дидактических и демонстрационных материалов, оргтехнику, мебель и спортивное оборудование.

Напомним, в 2016 году региональное правительство, социальный кластер Архангельской области и общественная организация «Ангел» направили конкурсную заявку на «президентский» грант для создания такого центра. В декабре прошлого года заявка была удовлетворена. Инициаторы проекта получили финансирование в размере 2,5 миллионов рублей.

Идею создания учреждения поддержали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова и Корпорация развития Архангельской области. Администрация областного центра выделила подходящее помещение.

Задачи создаваемого учреждения – психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС. Здесь будут проводить мероприятия, направленные на социализацию детей и формирование активной жизненной позиции у родителей. Для этого будут задействованы различные методики, в том числе – по адаптивной физической культуре и сенсорной интеграции.

Для каждого ребёнка будет разрабатываться и реализовываться индивидуальный маршрут коррекционного вмешательства. Кроме того, будет оказываться помощь родителям в тестировании с целью своевременного выявления детей группы риска. Организаторы также намерены проводить двухнедельные интенсивные курсы для детей и родителей из отдалённых муниципальных образований.

– Архангельская область уже давно нуждалась в подобном учреждении, так как в настоящее время мамы с детьми ездят на лечение в Череповец. Поездки обходятся очень дорого, – отметила руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва. – Уверена, что в рамках реализации пилотного проекта созданная команда сможет грамотно выстроить работу и обеспечит функционирование центра на долгие годы.

Инициаторы проекта запустили благотворительную акцию по сбору канцелярских товаров и развивающих игрушек. Центр нуждается в пластилине, фломастерах, кистях и альбомах для рисования, бумаге для печати, папках, скрепках и многом другом, а также в разнообразных развивающих игрушках, наборах для творчества, конструкторах, спортивном инвентаре. Канцелярские товары и игрушки принимают по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, 23, 1 этаж.

Организаторы благотворительной акции приурочили ее к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который учреждён резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и отмечается 2 апреля.

 Контактные телефоны: +7 921 475-79-45, +7 902 199-70-14.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области

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