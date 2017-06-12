Международный турнир «Согласие» объединил жителей Поморья в День России

12 июня на стадионе «Труд» открылся международный турнир по мини-футболу «Согласие». Мини-чемпионат среди национально-культурных объединений Архангельской области имеет статус традиционного и проводится уже в семнадцатый раз.

В этом году в заявке футбольного турнира «Согласие» значилось десять команд. Кроме хозяев турнира – сборной России, на зелёный газон стадиона «Труд» вышли представители Азербайджана, Нигерии, Таджикистана, Украины, Армении, Ганы, Татарстана и сразу две команды Узбекистана.

На церемонии открытия выступили лучшие творческие коллективы Поморья с танцевальной программой народов мира.

— Сегодня наша страна отмечает один из главных праздников – День России. Отрадно, что в этот день мы встречаем его вместе с нашими братскими народами на футбольном поле, – подчеркнул на открытии турнира губернатор региона Игорь Орлов. – Турнир «Согласие» является тем объединяющим началом, которое связывает все национальности, живущие в Архангельской области. Поэтому мы всегда жили и будем жить в мире и дружбе.

Глава Поморья и сам не смог остаться в стороне от футбольных баталий. Игорь Орлов возглавил сборную России, выведя её на поле под номером 1. В первом матче хозяева турнира не оставили шансов второй команде Узбекистана, победив со счётом 4:0.

Игры футбольного турнира «Согласие» продлятся в течение всего дня. Имена победителя и призёров соревнований станут известны после 16:00.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области