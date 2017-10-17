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Губернатор Игорь Орлов проверил ход строительства нового перинатального центра

17 октября 17:45 Здоровье Строительство Архангельск
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Напомним, строительство жизненно важного для региона учреждения здравоохранения ведётся по распоряжению Президента Владимира Путина с 2014 года. Сегодня строительные работы на объекте вышли на финишную прямую.

— Коробка здания возведена, тепловой контур полностью закрыт. Благоустройство территории выполнено на 90 процентов. Инженерные коммуникации все подведены и нормально функционируют. В настоящий момент идёт отделка всех помещений: покраска, установка дверей, укладка линолеума, – рассказал директор ООО «СеверСтрой» Александр Коновалов.

Переход соединил перинатальный центр с комплексом областной больницыПо графику, который был представлен подрядчиком, губернатор сделал ряд замечаний. Так, ввод объекта был запланирован до конца ноября, но теперь срок перенесён на неделю раньше.

— Естественно, будем к этому стремиться и задачу выполним, – сказал Александр Коновалов.

Сейчас на строительстве перинатального центра задействовано около 300 человек. В настоящее время подрядчик наращивает численность узкопрофильных специалистов. Сегодня в Архангельск ведётся поставка медицинского оборудования. После завершения отделки начнётся монтаж в кабинетах и «чистых помещениях».

— Сегодня необходимо обеспечить выполнение всех завершающих работ на объекте. Это касается отделки, поставки и монтажа медицинского оборудования. На данный момент актуализирован график завершения работ. В конце ноября нам нужно обеспечить ввод в эксплуатацию объекта и прохождение процедуры лицензирования, – отметил министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.

Идёт внутрення отделка помещенийПосле осмотра объекта Игорь Орлов провёл рабочее совещание.

Глава региона поручил провести реконструкцию внутренних дорог, чтобы обеспечить нормальное движение на территории областной больницы и перинатального центра.

Отдельно глава региона остановился на поставке и монтаже медицинского оборудования. Графики производства работ должны быть расписаны не по декадам, а по дням, подчеркнул он.

— Рабочая поездка показала, что перинатальный центр находится в высокой степени готовности. Сейчас параллельно ведутся несколько видов важных работ  как внутри здания, так и на прилегающей территории. На следующей неделе начнётся монтаж медицинского оборудования. Мы держим руку на пульсе, чтобы полностью контролировать все процессы. Сегодня мы ещё раз сверили часы, чтобы все виды работ на объекте были выполнены качественно и в полном объёме, – пояснил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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