Клубы молодых семей Поморья принимают участие акции «В здоровом теле – здоровый дух», которую проводит в марте областной «Центр поддержки молодой семьи».

В рамках акции разработаны семейные конкурсные программы, спортивные игры, марафоны здоровья.

По итогам руководители семейных объединений должны выслать в центр творческие отчёты о выполнении заданий в виде презентации или видеоролика. Жюри определит победителя.

— В современном обществе именно семье отводится основная роль в формировании здорового образа жизни. Если взрослые научат детей беречь и укреплять свое здоровье, будут личным примером демонстрировать им здоровый образ жизни, то будущее поколение будет не только здоровым, физически развитым, но и развитым интеллектуально и духовно, – отметила сотрудник центра Любовь Братушева.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»