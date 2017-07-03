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Проезд по переправам в северных районах входит в нормальное русло

3 июля 15:30 Общество Транспорт

Состояние проезда по автомобильным паромно-понтонными переправам через Пинегу, Кимжу и Мезень стало предметом совещания, прошедшего под председательством министра транспорта Архангельской области Вадима Кривова.

Уровень воды в реках Архангельской области до сих пор не достиг своего нормального состояния, что усложняет транспортное сообщение с Мезенским, Лешуконским и Пинежским районами.

Во встрече, помимо руководства регионального минтранса, приняли участие депутаты областного Собрания Юрий Сердюк, Станислав Вторый и Сергей Эммануилов, представители депутатского Собрания Мезенского района, директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев и руководители подрядных организаций, осуществляющих организацию паромно-понтонных переправ.

Ситуацию с продолжительностью весеннего паводка в Архангельской области называют беспрецедентной даже метеорологи. На начало второго летнего месяца на большинстве рек Архангельской области уровень воды примерно на два метра превышает норму. Осторожные прогнозы специалистов позволяют надеяться, что уровень опустится до обычного лишь к 20-м числам июля.

Ситуация сегодня оборачивается тем, что на большинстве рек области до сих пор не установлены понтонные переправы – вместо них действуют паромы, причём, как было до недавнего времени на реке Мезень, ходят они не по своему обычному створу, а по удлиненному маршруту, что влечёт за собой многочисленные жалобы населения.

Министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов дал указание перевозчикам провести дополнительную отсыпку подходов к реке Мезень с целью перевода паромной переправы в привычный створ.

Уже сейчас переправа здесь осуществляется по обычному маршруту, что дало возможность сократить протяжённость речной перевозки транспорта с восьми до двух километров и уменьшить время ожидания. Перевозчикам также рекомендовано рассмотреть возможность увеличения числа катеров с баржами с целью увеличения интенсивности перевозок.

В настоящее время на реке Кимжа в Мезенском районе установлен и начал работать бесплатный для пользователей наплавной мост. В ближайшее время планируется установка понтонного моста через реку Пёза, а после снижения уровня воды – и через Мезень.

Ситуация с паводком в северных районах Поморья и дальше будет находиться на особом контроле регионального минтранса.

Министерство транспорта Архангельской области

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