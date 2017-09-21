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Культурная программа Маргаритинки: от народных мастеров до камерных концертов

21 сентября 11:15 Районы Общество События Архангельск
Церемония открытия состоится 22 сентября в 12:00 на крыльце Дворца спорта профсоюзов в Архангельске
Церемония открытия состоится 22 сентября в 12:00 на крыльце Дворца спорта профсоюзов в Архангельске

В торжественной церемонии открытия торговых ворот XVI Маргаритинской ярмарки примет участие легендарный коллектив Поморья – Государственный академический Северный русский народный хор.

Церемония открытия состоится 22 сентября в 12:00 на крыльце Дворца спорта профсоюзов в Архангельске.

Культурная программа Маргаритинки в этом году разнообразна и масштабна. В ней задействованы многочисленные творческие народные коллективы и мастера традиционных промыслов и ремёсел из районов Поморья и других регионов России.

Это стало возможным благодаря двум крупным событиям, проходящим в рамках ярмарки: I ремесленному форуму «Земля мастеров» и всероссийскому форуму «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику».

Помимо уникальной возможности приобрести изделия ручной работы и принять участие в мастер-классах, северяне и гости региона смогут посетить выступления творческих коллективов из Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, Республики Коми, Республики Карелия, Пермского края, Ненецкого автономного округа.

Также в культурной программе ярмарки – концерт Архангельского государственного камерного оркестра и ансамбля «Arktisk Sinfonietta» из норвежского Тромсё, показ коллекций народных костюмов, выступление российско-норвежского джазового ансамбля «ТрескаТреск».

Подробная информация – в приложении «Культурная программа Маргаритинской ярмарки».

Министерство культуры Архангельской области

Приложения

Культурная программа Маргаритинской ярмарки

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