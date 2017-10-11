В Архангельске пройдут вторые Муратовские чтения

12-13 октября в Северном государственном медицинском университете при поддержке министерства здравоохранения Архангельской области пройдёт региональная научно-практическая конференция по психиатрии, посвященная памяти профессора И.Д. Муратовой. Тема вторых Муратовских чтений: «Междисциплинарный подход: практика, интеграция, право».

В конференции примут участие врачи общей практики, врачи-психиатры, психиатры-наркологи, клинические психологи, специалисты по социальной работе, средний медицинский персонал, участвующий в оказании психиатрической и наркологической помощи населению, сотрудники университета, клинические ординаторы и интерны.

Специалисты подведут предварительные итоги реализации концепции модернизации психиатрической службы в Архангельской области. С докладом выступит главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Архангельской области, заместитель главного врача Архангельской клинической психиатрической больницы по медицинской части Эльвира Конопленко.

Рассмотрят актуальные вопросы работы современной наркологической службы в рамках Концепции модернизации психиатрической и наркологической служб Архангельской области на 2013-2018 годы. В ходе конференции будут рассмотрены не только медицинские аспекты, но также правовые и этические вопросы оказания психиатрической помощи.

Начало работы конференции в 10.00. Регистрация участников с 9.30. Местом проведения форума станет актовый зал Северного государственного медицинского университета (г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51).

Программа мероприятия доступна на сайте регионального министерства здравоохранения https://www.minzdrav29.ru/ministry/events/detail.php?ID=970629.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области