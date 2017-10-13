Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Губернатор Ямала поблагодарил сотрудников Единого лесопожарного центра Поморья за помощь в тушении лесных пожаров

13 октября 10:00 Лесные пожары Лесные пожары Леспром
Парашютисты-пожарные ЕЛЦ Поморья помогли справиться с природной стихией коллегам из ЯНАО
Парашютисты-пожарные ЕЛЦ Поморья помогли справиться с природной стихией коллегам из ЯНАО

В письме, направленном в адрес губернатора Архангельской области Игоря Орлова, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин отметил, что благодаря высокому профессионализму лесных пожарных, консолидации совместных усилий и слаженной работе, на территории автономного округа удалось переломить ситуацию и нормализовать лесопожарную обстановку.

«Работа велась в круглосуточном режиме в довольно сложных условиях лесотундры, изобилующих торфяниками. Спасена не только уникальная флора ямальской земли, но, главное, огонь не допущен до населенных пунктов».

Напомним, минувшим летом из-за разбушевавшихся лесных пожаров на территории ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации. Ежедневно в округе регистрировались десятки возгораний, площади пройденных огнем территорий исчислялись тысячами гектаров.

28 июля для оказания помощи в обуздании огненной стихии самолетом МЧС России из Архангельска в Салехард были доставлены 37 парашютистов-пожарных и летчик-наблюдатель Единого лесопожарного центра.

В состав группы вошли представители подразделений ЕЛЦ из Вельского, Шенкурского, Онежского, Лешуконского, Пинежского и Виноградовского районов, которые успешно справились с поставленной задачей.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

Последние новости

13 октября Губернатор

Актуаль­ный диа­лог: руко­води­тели «райо­нок» обсуди­ли с гла­вой регио­на перс­пе­ктивы раз­ви­тия тер­рито­рий

13 октября Районы

Соз­дать Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник пла­ниру­ет­ся до конца 2018 года

13 октября ОбществоЕкатерина Прокопьева: «Именно вы стоите на передовом рубеже в работе с подрастающим поколением»

Про­ект «Пря­мая речь»: Ека­те­ри­на Про­копье­ва рас­ска­зала о новых вызовах

13 октября

Губер­на­тор Ямала поблаго­да­рил сот­рудни­ков Еди­ного лесо­пож­ар­ного цен­тра Поморья за помощь в туше­нии лес­ных пожаров

13 октября ГубернаторВыставочный проект «Архангельская область: трудовая биография» открыл губернатор Игорь Орлов

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября РайоныКартофелеуборочная кампания в самом разгаре

Убор­ка кар­тофе­ля в Поморье про­длится до конца октября

12 октября Районы

Минис­терство стро­итель­ства и архит­ек­туры про­во­дит про­вер­ку качес­тва новых социаль­ных домов в Коноше

12 октября Районы

Алек­сей Алсуфьев: «Конт­ра­кты в рам­ках реали­за­ции про­ек­та ком­форт­ной город­ской среды выпол­нены на 70 про­цен­тов»

12 октября В ходе субботника было собрано более 150 мешков мусора

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ют­ся меро­прия­тия акции «Живи, лес!»

12 октября Образование

Школь­ники Поморья напи­сали Все­рос­сийс­кие про­вер­оч­ные работы

12 октября Губернатор

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября Общество

Безо­пас­ность дорож­ного дви­же­ния – в цен­тре вни­ма­ния влас­ти, биз­неса и граж­данско­го общества

12 октября Губернатор

Игорь Орлов: «Сни­же­ние рей­довых меро­прия­тий в лесу недо­пус­тимо»

12 октября Образование

Архан­гель­ские каде­ты – при­зёры смены уча­щих­ся Союз­ного госу­дарства «За честь Отчизны»

12 октября Здоровье

13 октября – Меж­дуна­род­ный день борь­бы с тромбозом

12 октября Культура

В Архан­гель­ске высту­пит извест­ная джа­зо­вая певи­ца из США

12 октября Общество

Спор­тивных жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на конкурс

12 октября Экономика

Се­мён Вуй­менк­ов: «Ремонт цен­траль­ных улиц – важ­ный шаг к бла­го­ус­тройству моно­горо­дов»

12 октября Губернатор

На муни­ципаль­ном уров­не сок­раща­ет­ся коли­чес­тво нару­ше­ний при пре­дос­тавле­нии све­де­ний о доходах

12 октября Образование

Про­фори­ен­та­ция моло­дёжи: 16 октября в Поморье стар­ту­ет «Неде­ля без тур­нике­тов»

12 октября Культура

Дель­фий­ские игры Рос­сии – новый старт

11 октября ОбществоЗавершающим этапом курса стало прохождение веревочной лестницы

Каде­ты из Виног­рад­ов­ско­го райо­на про­шли курс «Юный спа­сатель»

11 октября ЖКХ

Ото­питель­ный сезон в Поморье про­хо­дит по графику

11 октября Общество

Вни­ма­ние предп­ри­ни­ма­те­лей! Бес­платные юри­дич­ес­кие кон­суль­та­ции!

Похожие материалы

13 октября

Губер­на­тор Ямала поблаго­да­рил сот­рудни­ков Еди­ного лесо­пож­ар­ного цен­тра Поморья за помощь в туше­нии лес­ных пожаров

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия