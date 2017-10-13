Губернатор Ямала поблагодарил сотрудников Единого лесопожарного центра Поморья за помощь в тушении лесных пожаров

Парашютисты-пожарные ЕЛЦ Поморья помогли справиться с природной стихией коллегам из ЯНАО

В письме, направленном в адрес губернатора Архангельской области Игоря Орлова, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин отметил, что благодаря высокому профессионализму лесных пожарных, консолидации совместных усилий и слаженной работе, на территории автономного округа удалось переломить ситуацию и нормализовать лесопожарную обстановку.

«Работа велась в круглосуточном режиме в довольно сложных условиях лесотундры, изобилующих торфяниками. Спасена не только уникальная флора ямальской земли, но, главное, огонь не допущен до населенных пунктов».

Напомним, минувшим летом из-за разбушевавшихся лесных пожаров на территории ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации. Ежедневно в округе регистрировались десятки возгораний, площади пройденных огнем территорий исчислялись тысячами гектаров.

28 июля для оказания помощи в обуздании огненной стихии самолетом МЧС России из Архангельска в Салехард были доставлены 37 парашютистов-пожарных и летчик-наблюдатель Единого лесопожарного центра.

В состав группы вошли представители подразделений ЕЛЦ из Вельского, Шенкурского, Онежского, Лешуконского, Пинежского и Виноградовского районов, которые успешно справились с поставленной задачей.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области