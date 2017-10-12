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Игорь Орлов:
«Снижение рейдовых мероприятий в лесу недопустимо»

12 октября 13:20 Безопасность Леспром

Тему борьбы с незаконными рубками и ряд других вопросов по обеспечению правопорядка в ЛПК Поморья обсудили на координационном совещании под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Участие в заседании приняли руководители профильных ведомств правительства области, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также региональные уполномоченные по правам человека и по защите прав  предпринимателей.

— Обеспечение правопорядка в сфере ЛПК – это вопрос, требующий глубокого аналитического подхода, – отметил Игорь Орлов. – За последние годы ситуация с ведением бизнеса в лесу существенно улучшилась с точки зрения прозрачности, но трудностей и вопросов в этой сфере остаётся немало.

Особое внимание участники заседания уделили теме противодействия незаконным рубкам лесных насаждений.

Как сообщил министр ЛПК и природных ресурсов Архангельской области Константин Доронин, за девять месяцев этого года в рамках лесного и пожарного надзора проведено около трёх тысяч рейдовых мероприятий на землях лесного фонда, в том числе:  

  • более 920 рейдов по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах;
  • около 240 рейдов по проверке сопроводительных документов на транспортировку древесины;
  • почти 2000 рейдов по проверке соблюдения лесного законодательства, включая осмотры мест рубок.

— С начала этого года в Поморье выявлено 182 случая незаконной рубки лесных насаждений общим объёмом 11,5 тысячи кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 81 миллион рублей, – сообщил Константин Доронин.

Министр акцентировал внимание, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество незаконных рубок снизилось на 20 процентов, объёмы нелегально заготовленной древесины – на 66 процентов, сумма ущерба уменьшилась на 54 процента. Однако достигнутые результаты – не повод расслабляться.

По итогам обсуждения Игорь Орлов подчеркнул: «Рейдовые мероприятия позволяют обезопасить регион от хищнического подхода к лесу. Снижение количества рейдов недопустимо».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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