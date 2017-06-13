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В подарок к юбилею: изданы уникальные книги об истории Архангельской области

13 июня 16:30 80-летие Архангельской области Образование
К юбилею Поморья Государственный архив переиздает «Архангельскую областную летопись. С древнейших времен до наших дней»
К юбилею Поморья Государственный архив переиздает «Архангельскую областную летопись. С древнейших времен до наших дней»

По инициативе правительства Архангельской области в Ломоносовском фонде состоялась презентация книг, посвященных истории и предстоящему юбилею региона.

Начальник отдела архивов министерства культуры Архангельской области Игорь Репневский, представляя издания, заявил, что каждое из них пополнит «золотой фонд» литературы об истории Архангельской области.

Книга «Арктический проект Ломоносова», подготовленная инициативной группой архангельских историков, архивистов и представителей фонда сохранения исторического наследия «Император», была издана благодаря Книга «Арктический проект Ломоносова» подготовлена группой архангельских историков, архивистов и представителей фонда «Император»финансовой помощи АЦБК и ГК «Титан» в преддверии международного форума «Арктика – территория диалога».

По словам секретаря попечительского совета фонда «Император» Владимира  Станулевича, это издание – свидетельствует что Архангельск всегда находился «на острие» государственных задач в Арктике. 

Именно из Архангельска ещё в XVIII веке стартовала экспедиция Василия Чичагова «в поисках прохода к Чукотскому мысу севером Гренландии».

Поход Чичагова родился благодаря проекту Михаила Ломоносова и секретному указу императрицы Екатерины Великой. Эта, организаторская сторона государственного деятеля Михаила Ломоносова до сих пор была не так известна, как его научная деятельность.

В книге «Арктический проект Ломоносова» представлена рукопись, рассказывающая об экспедиции Чичагова. Примечательно, что она была случайно найдена в государственном архиве Архангельской области.

Государственный архив Архангельской области ведёт большую работу по внедрению в научный оборот уникальных архивных документов, хранящихся в его фондах.

Заместитель директора архива Василий Трофименко представил серию книг об истории области. Одна из них – часть глобального проекта архива и САФУ «Архангельский Север в документах истории». В 2016 году была издано две части второго тома хрестоматии, куда вошли документы о том, как развивалась наша область с 1917 по 1993 год.

«Лики русского Севера. Взгляд через века» – ещё один интересный проект архива, по сути являющийся библиографическим справочником о тех, кто в разные годы и даже эпохи стоял во главе огромной территории, которая сегодня является Архангельской областью.

Также архив ведет работу по перезаданию старых книг. Недавно была переиздана книга о церковных приходах Архангельской епархии. В современном варианте издание дополнено иллюстрациями, картами, сведениями о закрытых после революции церквях и их судьбе. Подготовлена к переизданию ещё одна старинная книга – «Описание монастырей Архангельской епархии».  

К юбилею Поморья Государственный архив переиздает «Архангельскую областную летопись. С древнейших времен до наших дней». Новое издание дополнено событиями с 2012 по 2017 годы.

Еще одна из представленных новинок – труд профессора кафедры социальной работы и социальной безопасности Северного (Арктического) федерального университета, доктора исторических наук Татьяны Трошиной «Интернированная Красная армия». В основе книги – воспоминания участников малоизвестных событий советско-польской войны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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