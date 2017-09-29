Предприниматели всех моногородов Поморья получат субсидии

Правительство региона утвердило размеры субсидий, направляемых на поддержку программ развития малого и среднего предпринимательства моногородов.

Средства на поддержку программ развития малого и среднего предпринимательства получат все монопрофильные муниципальные образования Архангельской области.

Общий объём субсидий, распределённых между моногородами, составляет около 13 миллионов рублей. Отметим, что десять из них были привлечены из федерального бюджета.

До 31 июля специалисты министерства экономического развития Архангельской области принимали заявки от муниципальных образований. Затем документы были рассмотрены региональными экспертами, входящими в состав конкурсной комиссии.

— Размер средств, которые будут направлены в моногорода, был определён решением комиссии и утверждён правительством Архангельской области, – сообщил министр экономического развития региона Семён Вуйменков. – Сейчас в муниципальных образованиях будут проведены конкурсы среди предпринимателей, по результатам которых и состоится распределение полученных субсидий.

Средства, выделенные моногородам на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, могут быть направлены на компенсацию процентной ставки по кредитам, возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, части расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга.

Кроме того, субсидия предусматривает возможность поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

— И на федеральном, и на региональном уровне осуществляется переход от субсидий к возвратным мерам поддержки. Данная переориентация практически завершена. Исключение составляют лишь субсидии, предусмотренные для монопрофильных муниципальных образований, – пояснил Семён Вуйменков. – Сегодня развитие моногородов является приоритетным направлением. При этом для успешной диверсификации их экономики необходимо повысить предпринимательскую активность жителей.

В этом году некоторые монопрофильные муниципальные образования впервые стали получателями такой поддержки, подчеркнул министр.

Министерство экономического развития Архангельской области