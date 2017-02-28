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Новая версия экзоскелета откроет новый этап в его применении для реабилитации инвалидов

28 февраля 16:20 Инновации Наука

Компания «ЭкзоАтлет» предоставила архангельским медикам новую версию экзоскелета – высокотехнологичного устройства для реабилитации инвалидов.

— Новая модель получила регистрационное свидетельство и была представлена в Архангельске в конце декабря, – рассказала доцент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации СГМУ Елена Бондаренко. – Модель более комфортная для пациентов и менее шумная. 

Удобство подгонки системы фиксации под конкретного пациента и другие преимущества новой модели уже оценили пилоты экзоскелета.

Руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва отметила:

«Экзоскелет снова в строю, чему мы, безусловно, очень рады. Это приятный сюрприз и хороший знак, ведущий к укреплению и развитию нашего сотрудничества с московскими партнёрами».

Экзоскелеты поступают в клиники Москвы и Тулы

В ходе клинических испытаний в Архангельске и Северодвинске тренировки на экзоскелете прошли 20 человек с травмами спинного мозга из восьми районов области.

Архангельские медики и пилоты делились результатами с разработчиками тренажера, были подготовлены доклады о применении экзоскелета на научно-практических конференциях в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.

В январе 2017 года 20 экземпляров устройства поступили в клиники Москвы и Тулы.

Лекции по методике тренировок с экзоскелетом для врачей и специалистов по адаптивной и лечебной физкультуре из реабилитационных центров Москвы, Серпухова, Тулы и Новосибирска провели архангельские специалисты.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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