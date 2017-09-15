Деловая программа Маргаритинки: предприниматели узнают о финансовых инструментах поддержки и развития бизнеса

В рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки состоится семинар «Финансовые инструменты поддержки и развития бизнеса». Из первых уст представители регионального бизнес-сообщества узнают о комплексе доступных мер поддержки. В частности, эксперты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства подробно расскажут о реализуемых ими программах.

Семинар пройдет в главном корпусе Северного (Арктического) федерального университета. Напомним, вуз традиционно является партнёром ведущего экономического мероприятия осени.

— Участники встречи смогут получить детальную информацию как о мерах поддержки, предусмотренных на федеральном уровне, так и о региональных механизмах развития, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – В частности, на семинаре выступят представители организаций, формирующих региональную инфраструктуру поддержки предпринимателей.

Так, директор микрокредитной компании «Архангельский региональный фонд «Развитие» Андрей Тутыгин расскажет о направлениях деятельности фонда и поддержке, предоставляемой предпринимателям.

— Отмечу, что услуги фонда очень востребованы бизнес-сообществом региона. За время работы микрокредитной компании было выдано свыше тысячи займов на общую сумму около 700 миллионов рублей, – сообщил Семён Вуйменков. – В связи с высоким спросом на услуги фонда и переходом к возвратным механизмам поддержки, в этом году была осуществлена его докапитализация на сумму около 30 миллионов рублей.

Как модератор семинара, Андрей Тутыгин подчеркнул: главная цель мероприятия – донести до участников полезную и важную информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

— С предпринимателями мы работаем через отделы экономики администраций муниципальных образований, – пояснил Андрей Тутыгин. – Среди участников предстоящего семинара хотелось бы видеть не только активных людей из районов области, но также и представителей муниципалитетов, курирующих экономическое направление.

Семинар состоится 21 сентября 2017 года с 10:30 до 12:00 в аудитории 1409 главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17).

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

По вопросам организации и проведения деловой программы обращайтесь по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Министерство экономического развития Архангельской области