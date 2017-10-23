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В Приморском районе прошёл фестиваль «Необъятная моя Россия»

23 октября 16:45 Межнациональные отношения

21 октября в Васьковской школе Приморского района прошел фестиваль «Необъятная моя Россия», посвящённый предстоящему празднованию Дня народного единства.

Какой должна быть национальная идея России? На этот непростой вопрос пытались найти ответ в рамках фестиваля школьники и студенты, представители правительства Архангельской области и администрации Приморского района, депутаты, православные священнослужители, члены районного Совета по межнациональным отношениям.

В частности, в на заседании Совета по межнациональным отношениям было отмечено: в Приморском районе фактов межнациональных конфликтов не зафиксировано.

Во многом это связано с регулярной работой Совета. По его инициативе и при поддержке администрации района в Приморье каждый год проходят мероприятия, которые пропагандируют укрепление межнациональных связей. Это «Большой круг», «Лыжня для новобранцев», «Костер дружбы», «Люди разные и это хорошо». 

На фестивале были открыты творческие площадки: «Игротека», посвящённая народным играм разных национальностей и «Школа народных ремесел», где были представлены блюда национальной кухни.

В программе «Межкультурная карусель» участники фестиваля представили культуру регионов России в песнях, танцах и национальных костюмах. Также в рамках фестиваля была организована фотовыставка Оксаны Гернет «Многонациональный Архангельск».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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