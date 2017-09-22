Более 400 миллионов рублей вложено в 2017 году в дороги Котласского района

В Котласском районе близится к завершению насыщенный сезон дорожных работ. Общая протяжённость региональных дорог здесь более 400 километров. В этом году дорожники обновили участок автодороги Усть-Вага–Ядриха и несколько мостов, построили первый в регионе автоматический пункт весового контроля и объезд вокруг райцентра.

Автодорога Усть-Вага–Ядриха связывает Архангельск и Котлас. Длина этой трассы – около 300 километров, это половина расстояния между областным центром и южной столицей региона.

Дорога находится в оперативном управлении «Архангельскавтодора» и включена в областную целевую программу развития транспортной системы Архангельской области до 2020 года. Несмотря на то, что в 2017 году объём регионального дорожного фонда сократился на четверть, работы на данном направлении продолжаются.

В июне был сдан в эксплуатацию участок 106–110 км, где гравийное покрытие было заменено на асфальтобетонное. Входят в завершающую стадию работы по ремонту 17-километрового участка 248–265 км (после села Красноборск), которые осуществляются с частичным привлечением федеральных средств.

Работы будут продолжены и в последующие годы.

— Общий объём финансирования дорожной деятельности в Котласском районе в 2017 году составил 436 миллионов рублей. Это почти 10 % общего объёма дорожного фонда Архангельской области, – отмечает директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев. – Из них 150 миллионов рублей выделено на содержание автодорожной сети, 123 миллиона – на работы капитального характера.

На эти средства был произведён капремонт трёх мостов на автодороге Заболотье–Сольвычегодск–Яренск и участка подъезда к Котласу с установкой автоматизированного поста весогабаритного контроля.

163 миллиона рублей было направлено на первый пусковой комплекс автодороги Котлас–Коряжма (объезд города Котлас, выход с моста через Малую Северную Двину на Восточное шоссе). Пуск этой дороги позволит вывести транзитный автотранспорт за территорию райцентра.

Дорожным работам этого года в Котласском районе будет посвящён ближайший выпуск телепрограммы «Дороги Поморья», которая выйдет в эфир в 8:20 в субботу, 23 сентября, на телеканале «Поморье».

Министерство транспорта Архангельской области