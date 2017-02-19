На мезенском ипподроме состоялась торжественная церемония награждения победителей Х областных соревнований конников на лошадях мезенской породы.

Губернатор Игорь Орлов вручил подарочный сертификат на 25 тысяч рублей абсолютному чемпиону состязаний Олегу Широкому.

— Я благодарен всем, кто передает любовь к лошадям молодому поколению, немалыми усилиями сохраняет нашу знаменитую мезенскую породу. Вы делаете благое дело, которым стоит гордиться, – отметил глава региона.

Министр АПК и торговли Ирина Бажанова вручила представителям отрасли благодарности ведомства.

Напомним, соревнования конников были возрождены в Мезени после 38-летнего перерыва в 1995 году.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области