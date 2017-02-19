Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Олег Широкий – абсолютный чемпион мезенских конных соревнований 2017 года

19 февраля 14:30 Губернатор Агропром
Фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На мезенском ипподроме состоялась торжественная церемония награждения победителей Х областных соревнований конников на лошадях мезенской породы.

Губернатор Игорь Орлов вручил подарочный сертификат на 25 тысяч рублей абсолютному чемпиону состязаний Олегу Широкому.

— Я благодарен всем, кто передает любовь к лошадям молодому поколению, немалыми усилиями сохраняет нашу знаменитую мезенскую породу. Вы делаете благое дело, которым стоит гордиться, – отметил глава региона.

Министр АПК и торговли Ирина Бажанова вручила представителям отрасли благодарности ведомства.

Напомним, соревнования конников были возрождены в Мезени после 38-летнего перерыва в 1995 году.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

19 февраля

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

19 февраля

Игорь Орлов про­вёл встре­чу с гла­вами Мезенс­ко­го района

19 февраля

Губер­на­тор открыл юби­лей­ные сорев­нова­ния мезен­ских конников

18 февраля

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

18 февраля

Выставка «Нас­ледни­ки земли Ломо­носо­ва» отпра­вилась по районам

17 февраля

Поиск балан­са в лесу: малый биз­нес тоже несёт ответст­вен­ность

17 февраля

В 2016 году служ­бы ран­него вме­шатель­ства помог­ли 731 ребён­ку-ин­вали­ду

17 февраля

Школь­ники Емец­ка полностью обес­пече­ны спор­тивны­ми объектами

17 февраля

Игорь Орлов: «Хол­мог­ор­ский район дос­рочно завер­ша­ет рас­селе­ние «ава­рий­ки»

17 февраля

Игорь Орлов: «Николь­ская часов­ня дол­жна про­дол­жать рабо­тать для людей»

17 февраля

Пило­ты сне­го­хо­дов пока­жут класс в устьянс­кой «Мали­нов­ке»

17 февраля

Губер­на­тор рабо­та­ет в Хол­мог­ор­ском районе

16 февраля

Школа лиде­ров: в Поморье про­хо­дят семи­нары для актив­ис­тов ТОС

15 февраля

Гру­зоп­одъём­ность ледо­вых пере­прав в Архан­гель­ской области повышена

15 февраля

В Кар­гопо­ле про­шла кве­ст-иг­ра «Про­Выбо­ры»

15 февраля

15 мос­тов пла­ниру­ют отрем­он­тиро­вать в области в 2017 году

15 февраля

15 мос­тов пла­ниру­ют отрем­он­тиро­вать в области в 2017 году

14 февраля

Нико­лай Роди­чев: «Соз­да­ние сети МФЦ – один из самых успе­шных про­ек­тов, реали­зов­ан­ных в Поморье»

14 февраля

В Крас­ноб­ор­ске про­дол­жа­ет­ся стро­итель­ство началь­ной школы

Похожие новости

19 февраля Районы

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

13 февраля Губернатор

Помор­ский кар­тофель наби­ра­ет попул­яр­ность на рынке бюд­жетных закупок

8 февраля Районы

В Поморье прис­тупи­ли к раз­раб­от­ке уни­каль­ного про­ек­та в сфере агропрома

6 февраля Районы

«Козья фер­ма» возле «Миножьей гава­ни», или аграрный туризм – рядом

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия