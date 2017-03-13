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Жителей и организации Поморья приглашают к участию в международном экопроекте

13 марта 10:00 Год экологии Экология

До 31 марта этого года принимаются заявки на участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».

Организатором выступил неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Главная задача проекта: выявить и поощрить разработки и идеи, уже применяющиеся для формирования и развития экологической культуры населения.

Предусмотрены следующие номинации:

  • сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов;
  • экологическая культура в промышленности и энергетике;
  • экологическое воспитание и просвещение;
  • СМИ и экологическая культура;
  • экологическое образование;
  • экология здоровья;
  • экологическая культура социальных инициатив.

Подробнее об условиях участия в проекте можно узнать на официальном сайте фонда. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 (495) 932-61-63, +7 (915) 305-73-14.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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