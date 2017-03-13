Жителей и организации Поморья приглашают к участию в международном экопроекте

До 31 марта этого года принимаются заявки на участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».
Организатором выступил неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Главная задача проекта: выявить и поощрить разработки и идеи, уже применяющиеся для формирования и развития экологической культуры населения.
Предусмотрены следующие номинации:
Подробнее об условиях участия в проекте можно узнать на официальном сайте фонда. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 (495) 932-61-63, +7 (915) 305-73-14.