Жителей и организации Поморья приглашают к участию в международном экопроекте

До 31 марта этого года принимаются заявки на участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».

Организатором выступил неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Главная задача проекта: выявить и поощрить разработки и идеи, уже применяющиеся для формирования и развития экологической культуры населения.

Предусмотрены следующие номинации:

сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов;



экологическая культура в промышленности и энергетике;



экологическое воспитание и просвещение;



СМИ и экологическая культура;



экологическое образование;



экология здоровья;



экологическая культура социальных инициатив.



Подробнее об условиях участия в проекте можно узнать на официальном сайте фонда. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 (495) 932-61-63, +7 (915) 305-73-14.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области