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По «Теле­фону здо­ровья» рас­ска­жут о борьбе со стрессом, онкологией и инсультом

6 октября 16:15 Общество Архангельск

В Архангельском центре медицинской профилактики работает региональный «Телефон здоровья»: 8 (8182) 21-30-36, по которому несколько раз в месяц жители региона имеют возможность задать интересующие их вопросы врачам разных специальностей по заранее предложенным темам.

На вопросы населения по «Телефону здоровья» отвечают специалисты-эксперты медицинских организаций, врачи Архангельского центра медицинской профилактики или главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Архангельской области.

В октябре на «Телефон здоровья» будут заявлены три темы: «Здоровье на рабочем месте. Способы совладения со стрессом», «Онконастороженность – путь к здоровью!» и «Стоп-инсульт!».

11 октября с 14:00 до 16:00 на вопросы по теме «Здоровье на рабочем месте. Способы совладения со стрессом» ответит старший преподаватель кафедры психиатрии и психологии, заведующая службой психолого-социальной работы ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Татьяна Резовна Низовцева. Многие люди часто пребывают на работе в состоянии постоянного стресса из-за конфликтов, организационных неурядиц или страха потерять часть заработка. Татьяна Низовцева расскажет о психологических проблемах, возникающих на рабочем месте, о том, как с ними справиться и о способах повышения стрессоустойчивости.

12 октября с 14.00 до 16.00 на вопросы по теме «Онконастороженность – путь к здоровью!» ответит врач-онколог, заведующая диспансерным отделением ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» Галина Геннадьевна Рахманкова. Цель разговора – повысить у жителей Архангельской области уровень информированности, онкологической настороженности и внимания к собственному здоровью. Если Вы хотите узнать, на какие симптомы следует обратить внимание и в каких случаях необходима консультация онколога, звоните по «Телефону здоровья».

24 октября на «Телефоне здоровья» будет работать горячая линия «Стоп, инсульт!», посвящённая Всемирному дню борьбы с инсультом. В этот день врач-невролог высшей категории отделения сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (АОКБ) Нина Минувалиевна Хасанова и другие врачи-специалисты АОКБ будут консультировать население Поморья по вопросам профилактики инсульта и лечению его последствий.

Ждём Ваших звонков по телефону 8 (8182) 21-30-36.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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