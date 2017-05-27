Игорь Орлов принял участие в закладке Парка Примирения в Приморском районе

Закладка парка состоялась в рамках стартовавшей 27 мая акции «Всероссийский день посадки леса». В этом году мероприятие проводится в рамках объявленного Президентом Года экологии.

Высаженные на территории МО «Лисестровское» восемьдесят сосен дадут начало Парку Примирения. Число деревьев не случайно и связано с юбилеем Архангельской области, который будет широко отмечаться этой осенью.

В акции, инициатором которой выступило министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, зампред регионального правительства Евгений Фоменко, министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты области Александр Уваров и глава администрации МО «Приморский муниципальный район» Валентина Рудкина.

К ним присоединились представители экологического фонда «Биармия», члены молодёжной сборной хоккейного клуба «Водник» и местные школьники.

– «Всероссийский день посадки леса» проводится по всей стране. Сегодня мы дали старт к её проведению на территории Поморья. Понимая место и роль леса в жизни человека, с каждым годом все больше жителей Архангельской области приобщаются к этому важному и благородному делу – сохранению и приумножению лесных угодий для будущих поколений, – сказал, открывая мероприятие, Игорь Орлов.



Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, в 2017 году в рамках акции при проведении мероприятий по озеленению населенных пунктов планируется высадить около 400 тысяч деревьев.

Кроме того, план лесовосстановительных работ этого года предполагает, что на территории региона будет высажено более 11 миллионов молодых ёлочек и сосен.

Акция «Всероссийский день посадки леса» проводится с 2011 года, и в Архангельской области обычно стартует в начале мая. В этом году, из-за запоздалой весны, мероприятие пришлось перенести на более поздний срок. В начале июня посадки в Парке Примирения дополнятся кустами сирени.

Парк Примирения расположен у поклонного креста, установленного в память о жертвах взрыва в 1916 году на пароходе «Барон Дризен».

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области