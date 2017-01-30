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Александр Уваров:
«Координация спасателей в Арктике должна быть единой и международной»

30 января 16:20 Арктика Безопасность

Опыт межведомственного и межгосударственного взаимодействия службы спасения Поморья в чрезвычайных ситуациях, а так же самые передовые технологии для работы в высоких широтах будут представлены на международном арктическом форуме «Арктика-территория диалога». Об этом сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Для создания эффективной службы помощи в экстремальных условиях арктической зоны необходима единая международная система стандартов, используемого оборудования и подготовки спасателей. Это особенно актуально в связи с развитием транспортной магистрали Северного морского пути в ближайшие годы.  

Совместно с норвежскими специалистами уже обсуждалась идея создания единого арктического центра координации, с помощью которого  можно было бы оперативно  реагировать на любые нештатные ситуации в Арктике, используя ближайшее подразделение спасателей независимо от его государственной принадлежности – финской, норвежской, российской или любой другой.

По соглашению с московской академией государственной противопожарной службы, Архангельская область стала арктическим полигоном для тестирования установки по борьбе с обледенением при помощи температурно-активированной воды.  

Помимо традиционных направлений для работы в полярной зоне в областной службе спасения разработана система подготовки медиков-спасателей. Уникальнейший опыт работы в Арктике имеет 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд.

— Наши специалисты – спасатели, медики, авиаторы имеют все необходимые допуски и полностью адаптированы для работы в самых экстремальных условиях  Арктики. Мы знаем, как организовать этот процесс и готовы поделиться своим опытом на предстоящем форуме, – подчеркнул Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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