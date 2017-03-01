Открыт приём работ на всероссийский конкурс «Наша история»

Конкурс является частью всероссийской программы «Урок современной истории России», реализуемой Советом Федерации и институтом развития местных сообществ. К участию в творческом состязании приглашаются граждане в возрасте от 10 до 17 лет.

Основной целью конкурса является создание условий для развития чувств патриотизма и сопричастности к судьбе Родины среди учащихся общеобразовательных учреждений и информирование школьников о событиях, происходящих в России в настоящее время.

На Конкурс принимаются творческие работы, посвященные современной истории России. Номинации охватывают все сферы жизни общества: от политического устройства страны до формирования межнационального единства.

Конкурсные работы принимаются до 28 марта 2017 года.

Финал конкурса пройдет в Москве в период с 7 по 9 мая 2017 года. Победители будут награждены путёвками в МДЦ «Артек» на профильную смену «Стратегия будущего» и приглашениями а также парад 9 мая 2017 года на Красной площади.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте организаторов. Дополнительную информацию можно получить по телефону (965) 441-51-17 и по электронной почте: nashaistorija@yandex.ru.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области