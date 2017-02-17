Архангельская область продолжает наращивать объёмы восстановления лесов

В Год экологии на территории Архангельской области планируется восстановить 65 тысяч гектаров леса. Это на полторы тысячи гектаров больше, чем годом ранее.
Об этом сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин на совещании в Санкт-Петербурге, где рассматривались результаты работы регионов СЗФО по восстановлению лесов.
В 2016 году по этому показателю Архангельская область заняла второе место в Российской Федерации и сдавать лидерские позиции не собирается.
Сегодня в Поморье успешно развиваются предприятия, обеспечивающие лесоводов посадочным материалом. В среднем за год они выращивают от 11 до 15 млн саженцев, что практически полностью покрывает существующие потребности региона.
Так, Группа компаний «Устьянский лесопромышленный комплекс», которой область передала в безвозмездное пользование лесной селекционно-семеноводческий центр, вложила в его дальнейшее развитие более 60 млн рублей.
На эти деньги уже реконструирована теплотрасса, произведено бетонирование семи теплиц на площади более 9 тысяч квадратных метров, организуется система автоматического полива и поддержания микроклимата в помещениях, где выращиваются растения.
Уже в нынешнем году здесь планируют вырастить 5 млн сеянцев. Еще через год эта цифра увеличится почти в два раза. Есть все основания полагать, что молодых лесов на территории региона будет еще больше. Чем не пример успешного государственно-частного партнерства?
Напомним, что Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии. Как отметил в докладе Константин Доронин, министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области готово к реализации мероприятий, посвящённых этому событию.
Основные пункты соответствующего плана, утвержденного губернатором Архангельской области Игорем Орловым, предусматривают реализацию целого комплекса мер, в том числе по защите и воспроизводству лесов, благоустройству и уборке территорий, экологическому просвещению.