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Архангельская область продолжает наращивать объёмы восстановления лесов

17 февраля 13:30 Год экологии Экология Леспром

В Год экологии на территории Архангельской области планируется восстановить 65 тысяч гектаров леса. Это на полторы тысячи гектаров больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин на совещании в Санкт-Петербурге, где рассматривались результаты работы регионов СЗФО по восстановлению лесов.

В 2016 году по этому показателю Архангельская область заняла второе место в Российской Федерации и сдавать лидерские позиции не собирается.

Сегодня в Поморье успешно развиваются предприятия, обеспечивающие лесоводов посадочным материалом. В среднем за год они выращивают от 11 до 15 млн саженцев, что практически полностью покрывает существующие потребности региона.

Устьянский семеноводческий центр увеличит продуктивность вдвое

Так, Группа компаний «Устьянский лесопромышленный комплекс», которой область передала в безвозмездное пользование лесной селекционно-семеноводческий центр, вложила в его дальнейшее развитие более 60 млн рублей.

На эти деньги уже реконструирована теплотрасса, произведено бетонирование семи теплиц на площади более 9 тысяч квадратных метров, организуется система автоматического полива и поддержания микроклимата в помещениях, где выращиваются растения.

Уже в нынешнем году здесь планируют вырастить 5 млн сеянцев. Еще через год эта цифра увеличится почти в два раза. Есть все основания полагать, что молодых лесов на территории региона будет еще больше. Чем не пример успешного государственно-частного партнерства?

В соответствии с утверждённым региональным планом

Напомним, что Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом экологии. Как отметил в докладе Константин Доронин, министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области готово к реализации мероприятий, посвящённых этому событию.

Основные пункты соответствующего плана, утвержденного губернатором Архангельской области Игорем Орловым, предусматривают реализацию целого комплекса мер, в том числе по защите и воспроизводству лесов, благоустройству и уборке территорий, экологическому просвещению.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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