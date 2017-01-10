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Гонки на снегоходах «Snow Устья» вошли в национальный Топ-200 событий года

10 января 17:10 Спорт Туризм
Снегоходный фестиваль пройдет в Устьянском районе с 18 по 19 февраля
Снегоходный фестиваль пройдет в Устьянском районе с 18 по 19 февраля

Устьянский район вновь приглашает к себе любителей снега и скорости. С 18 по 19 февраля в деревне Кононовская пройдёт ежегодный снегоходный фестиваль «Snow-Устья».

За призовые места здесь поборются как профессиональные спортсмены, так и любители.

В прошлом году на фестивале проводились гонки по дисциплинам кантри-кросс, эстафета-биатлон, а также командная гонка «Устьянское Эндуро». До состязаний допускались участники от 16 лет.

Фестиваль снегоходов в Устьянском районе начинался как соревнования группы энтузиастов. В прошлом году старты стали всероссийскими, а в этом году в Архангельскую область мероприятие может получить международный статус.

— Очень важно, что Устьянский район становится универсальным спортивным и туристическим центром, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – В прошлом году устьянская земля собрала около 150 спортсменов. Уверен, в этом году это число увеличится.

Напомним, что гонки на снегоходах «Snow Устья» вошли в перечень 200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня. Вошедшие в топ проекты получили статус «Национального события 2017» и будут представлены на международном туристическом рынке.

Агентство по спорту Архангельской области

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