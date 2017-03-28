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Харбин и Архангельск становятся ближе

28 марта 18:00 Арктика – территория диалога Международные связи Арктика Бизнес

В канун международного арктического форума состоялась встреча заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова с делегацией Народного правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Речь шла о сотрудничестве двух северных регионов России и Китая.

Провинция Хэйлунцзян в северо-восточной части Поднебесной сопоставима по площади с Архангельской областью – около 432 тыс. кв. км.

Речь шла о сотрудничестве двух северных регионов России и КитаяПервое межрегиональное взаимодействие состоялось в 2013 году, в ходе визита делегации правительства Поморья во главе с губернатором Игорем Орловым на Российско-китайское ЭКСПО в административном центре и крупнейшем городе провинции Хэйлунцзян Харбине. 

Это первый ответный визит. Как отметил заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзян КНР Чжан Сяохун, несмотря на огромные расстояния, которое разделяют два региона, они очень сходны по климатическим условиям и, безусловно, имеют большие возможности для реализации совместных проектов по многим направлениям. В частности, в сфере деревообработки, строительства, переработки морепродуктов и туризма.

В завершение встречи Чжан Сяохун вручил официальное приглашение делегации Архангельской области на четвертое Российско-китайское ЭКСПОДля того, чтобы выстроить диалог, необходим механизм межрегиональных встреч между органами власти и бизнес-сообществом субъектов двух стран.

— Мы видим, что сегодня наряду с межгосударственным сотрудничеством между Россией и КНР активно идет его развитие и на региональном уровне, – подчеркнул по итогам встречи Виктор Иконников. – Уверен, что это приведет к реальным совместным проектам между провинцией Хэйлунцзян и Поморьем.

В завершение встречи Чжан Сяохун вручил официальное приглашение делегации Архангельской области на четвертое Российско-китайское ЭКСПО, которое пройдёт в Харбине с 15 по 19 июня этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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