20 октября завершится приём заявок на конкурс «Герой нашего времени»

Конкурс направлен на поддержку людей, которые делают жизнь вокруг себя лучше – развивают территорию, заботятся о ней, занимаются благотворительностью, образованием, воспитанием, культурой.
В конкурсе могут принять участие:
Для участия в конкурсе необходимо оформить и представить заявку в соответствии со специально разработанной формой. Положение о конкурсе и форму заявки можно скачать здесь.
Заявка на конкурс может быть подана:
Заявки на участие принимаются до 17:00 20 октября 2017 года на электронный адрес: grants@ngo-garant.ru с пометкой «Конкурс «Герой нашего времени».
Получить консультацию по вопросам проведения конкурса и подготовке заявок можно у специалистов центра «Гарант». Телефон для справок: (8182) 20-65-10 (Дарья Зубарь), электронная почта: grants@ngo-garant.ru.