20 октября завершится приём заявок на конкурс «Герой нашего времени»

Конкурс направлен на поддержку людей, которые делают жизнь вокруг себя лучше – развивают территорию, заботятся о ней, занимаются благотворительностью, образованием, воспитанием, культурой.

В конкурсе могут принять участие:

жители Архангельской области, принимающие активное участие в решение проблем местного сообщества;



руководители и активисты инициативных групп, социально ориентированных некоммерческих организаций Архангельской области;



руководители и активисты органов территориального общественного Конкурс «Герой нашего времени» объявлен региональной Общественной палатой при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области. Администратор конкурса – центр социальных технологий «Гарант». самоуправления Архангельской области.



Для участия в конкурсе необходимо оформить и представить заявку в соответствии со специально разработанной формой. Положение о конкурсе и форму заявки можно скачать здесь.

Заявка на конкурс может быть подана:

непосредственно от участника;

от организации или группы людей, которые хотят представить на конкурс заявку на активного гражданина.

Заявки на участие принимаются до 17:00 20 октября 2017 года на электронный адрес: grants@ngo-garant.ru с пометкой «Конкурс «Герой нашего времени».

Получить консультацию по вопросам проведения конкурса и подготовке заявок можно у специалистов центра «Гарант». Телефон для справок: (8182) 20-65-10 (Дарья Зубарь), электронная почта: grants@ngo-garant.ru.

Центр социальных технологий «Гарант»