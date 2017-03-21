Объявлен конкурс на лучший журналистский материал по арктической тематике

Он организован Ассоциацией арктических СМИ и приурочен к международному форуму «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта.

Конкурс проводится по номинациям:

л учший печатный материал;



л учший телевизионный материал;



л учший материал в сети Интернет;



л учшая журналистская акция.



На конкурс могут быть представлены материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 марта по 15 апреля 2017 года включительно.

Конкурсные материалы направляются до 21 апреля 2017 года в электронном либо печатном виде по адресу: 191 123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 37А; электронная почта: sazonova.asmi@gmail.com. Желательно наличие сопроводительного письма (записки) в произвольной форме.

Итоги конкурса Совет сопредседателей Ассоциации арктических СМИ подведёт до 30 апреля 2017 года.

Победителям и участникам, занявшим II и III места в каждой номинации, вручаются памятные дипломы. Победители получат путёвки по лучшим туристическим маршрутам Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области