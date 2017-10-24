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«Читаем с почтой» и получаем подарки!

24 октября 10:40 Информация и связь

В Архангельске продолжается акция «Читаем с почтой», направленная на поддержку периодической печати.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения «Почты России».

Участие в акции по традиции принял и министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

— Цель акции – не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдалённые территории, где нет газетных киосков и книжных магазинов, – отметил Николай Родичев.

Акция продлится в почтовых отделениях до 30 ноября 2017 года.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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