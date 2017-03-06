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В Котласе откроется центр женского здоровья

6 марта 11:15 Котлас

7 марта в 10:00 в Котласе состоится торжественное открытие диагностического центра женского здоровья с участием министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова.

Центр будет работать на базе Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого).

Как пояснил главный врач Котласской ЦГБ Дмитрий Богданов, центр женского здоровья будет заниматься поиском онкопатологии и других заболеваний женской репродуктивной системы.

При выявлении злокачественных новообразований женщины будут направляться в Архангельский клинический онкологический диспансер. При выявлении заболеваний неопухолевой природы пациенткам будет назначено лечение.

В 2016 году для центра было выделено место на одном этаже с женской консультацией. Проведён ремонт, закуплена мебель, выделено оборудование. Получены необходимые лицензии, подобраны кадры.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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