В Архангельске провели флешмоб «Для здоровых почек».

На перекрестке улицы Гайдара и Троицкого проспекта медики раздавали информационные материалы о профилактике заболеваний почек

Акцию провели в честь Всемирного дня почки, который отмечается во второй четверг марта. Девиз этой даты, предложенной мировым сообществом нефрологов в 2006 году: «Здоровый образ жизни для здоровых почек».

Флешмоб в Архангельске организовали у первой поликлиники: на перекрестке улицы Гайдара и Троицкого проспекта медики раздавали информационные материалы и приглашали всех желающих на открытое заседание «Школы для пациентов с хронической болезнью почек».

В 2017 году Всемирный день почки был посвящён профилактике, своевременной диагностике и правильному лечению заболеваний почек у людей с ожирением.

В группе риска – каждый

Как минимум у каждого 10 жителя Земли отмечаются признаки хронической болезни почек. После 60 лет частота хронической болезни почек возрастает до 50 % практически каждый второй пожилой человек.

Когда функция почек снижается на 90 %, человеку требуется заместительная почечная терапия, включающая один из трех видов лечения: перитонеальный Коварство болезней почек заключается в скрытости их течения, зачастую они протекают без болевых ощущений. Выявить их можно только при проведении лабораторных и инструментальных исследований. Поэтому важно проходить своевременные осмотры у врачей в поликлиниках.

диализ, гемодиализ и пересадка донорской почки.

В Архангельской области на 1 января 2017 года на заместительной почечной терапии находились 444 человека, из них на гемодиализе – 388, на перитониальном диализе – 24, с донорской почкой – 32 пациента.

Ежегодно на заместительную почечную терапию поступают около 50 новых пациентов. Около 300 человек наблюдаются у нефрологов на ранних стадиях

хронической болезни почек.

В этом году – первая трансплантация

Как рассказал главный внештатный нефролог регионального минздрава Константин Зеленин, в 2016 году на базе Первой городской клинической больницы был создан нефрологический центр, которым он и заведует.

— Губернатор и министр здравоохранения Архангельской области поставили задачу по внедрению трансплантации донорских почек в нашем регионе. В конце прошлого года Первая городская больница получила лицензию на такие В Архангельской области в настоящее время трудится 40 врачей нефрологов, работают 11 центров диализа, 7 кабинетов нефрологов в поликлиниках.вмешательства. Первые операции по пересадке донорской почки планируем провести уже этом году, – отметил Контантин Зеленин.

Кроме того, сообщил эксперт, будет продолжена работа над созданием реестра пациентов с хронической болезнью почек, расширением сети кабинетов нефрологов, открытием профильных «школ для пациентов». В дальнейшем планируется и расширение сети диализных отделений, которые будут работать в системе ОМС.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области