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Более 900 тысяч кубометров древесины – малому бизнесу Поморья

21 декабря 14:15 Послание губернатора-2016 Экономика Бизнес Леспром
По данным на 21 декабря, на аукционах по договорам купли-продажи малому и среднему бизнесу Поморья продано 654 делянки в 24 лесничествах
По данным на 21 декабря, на аукционах по договорам купли-продажи малому и среднему бизнесу Поморья продано 654 делянки в 24 лесничествах

В Архангельской области подвели предварительные итоги проведения в этом году лесных аукционов для малого и среднего бизнеса.

Лесные аукционы стали одной из самых действенных мер поддержки предпринимателей-«лесников», обеспечили сырьём, а значит – работой небольшие предприятия ЛПК в районах.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, для проведения лесных аукционов потребовалось принятие на федеральном уровне методики расчёта коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

— По поручению губернатора Игоря Орлова в ноябре прошлого года в Минприроды России было направлено обращение правительства региона о необходимости скорейшего принятия методики. В декабре 2015-го документ утвердили, и с января в Поморье начались аукционы, – рассказал Константин Доронин.

По данным на 21 декабря, в 2016 году на аукционах по договорам купли-продажи малому и среднему бизнесу Поморья продано 654 делянки в 24 лесничествах. Это 915 тысяч кубометров древесины.

Лесничие пополняют казну региона

Министр отметил: по результатам проведённых аукционов для малого и среднего предпринимательства в федеральный и областной бюджеты поступило около 220 миллионов рублей, в том числе 170 миллионов – в казну региона.

Лидерами по объёмам продаж стали Вилегодское, Приозёрное (Плесецкий район) и Коношское лесничества.

— Проведение аукционов – одно из важнейших направлений работы лесничих, – пояснил Константин Доронин. – Оно непосредственно связано с исполнением задачи, поставленной в Послании губернатора: привлекать людей, которые «живут лесом» к работе по формированию перспективных направлений, нацеленных на эффективное и рациональное использование ресурсов.

Под занавес уходящего года в Поморье запланирован ещё один аукцион для малого и среднего предпринимательства. 27 декабря торги пройдут в 11 лесничествах региона. На кону – более 130 тысяч кубометров леса.

— При успешном проведении этого аукциона общий объём древесины, выделенной в 2016 году малому и среднему бизнесу, превысит миллион кубометров, – подытожил Константин Доронин.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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