В Архангельске протестируют новую версию экзоскелета

21 декабря в Архангельск доставят новую версию экзоскелета. Его испытает первый участник программы реабилитации инвалидов при помощи этого инновационного устройства Сергей Рубинштейн.



Напомним, в марте этого года в областной клинической больнице впервые состоялись испытания экзоскелета. Устройство, разработанное резидентом «Сколково» – компанией «ЭкзоАтлет» – приобрела Корпорация развития Архангельской области.

Инициативу КРАО поддержал губернатор Игорь Орлов, фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив.

1 июля на базе Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич стартовал второй этап исследований. Курсы тренировок прошли 18 пилотов из разных районов Архангельской области. Специалисты отметили у пациентов положительные эффекты, в том числе – появление чувствительности в мышцах спустя много лет после травмы.

— Экзоскелет играет важную роль в реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга, помогает «вставать на ноги» и даже даёт возможность ходить. Мы уже накопили большой объем информации о возможностях применения устройства в лечебных учреждениях. Сейчас мы хотим испытать его в бытовых условиях, – рассказала доцент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации СГМУ Елена Бондаренко.

21 декабря первый архангельский пилот экзоскелета Сергей Рубинштейн протестирует аппарат во внебольничной обстановке – поработает в своём офисе.

22 декабря состоится подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «ЭкзоАтлет» и Северным государственным медицинским университетом по обучению московских медиков использованию экзоскелета в реабилитационном процессе.

Кроме того, состоится демонстрация аппарата студентам, преподавателям и специалистам лечебных учреждений Поморья.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»