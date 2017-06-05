Молодые семьи Поморья заняли призовые места на международном фестивале

Поморье зажгло «полярные звёзды» на международном фестивале



Семьи из Архангельской области и специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» приняли участие в международном фестивале семейного творчества «Полярные звёзды», который проходил в мае в Мурманске.

Представители центра поделились опытом работы с участниками фестиваля по организации совместной творческой деятельности в семейном коллективе.

Семьи приняли участие в конкурсе, который проводился по нескольким номинациям: хореография, вокал, театральный жанр, фольклор, цирк, эстрада, оригинальный жанр.



Семья Вешняковых-Строгановых из Новодвинска заняла первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Они представили продукцию народных ремёсел (лоскутное шитьё, вышивку, народные куклы, берестяные изделия), которая покорила жюри.

Семейный коллектив Морозовых «ДЭЮВО–денс» из города Няндомы (клуб «Созвездие») занял почётное второе место в номинации «Хореография».

Всех участников фестиваля наградили дипломами и памятными сувенирами.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»