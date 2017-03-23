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Подведены итоги интернет-конкурса «Родники Архангельской области»

23 марта 17:00 Год экологии Экология
Фото-победитель конкурса. Автор – Алёна Гечко
Фото-победитель конкурса. Автор – Алёна Гечко

Награждение победителей творческого состязания, проводимого в рамках мероприятий Года экологии, было приурочено к Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Согласно условиям конкурса, его участники размещали сделанные ими фотографии родников Архангельской области в группе «Заказники и памятники природы Архангельской области» в социальной сети «Вконтакте». К снимку необходимо было приложить сведения о местоположении родника.

Всего на конкурс поступило 36 работ практически со всех уголков Архангельской области. Многие фотографии сопровождались старинными преданиями, свидетельствующими о чудодейственной силе запечатлённого источника.

Инициаторами мероприятия выступили ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (подведомственное учреждение регионального минлеспрома), Двинско-Печорское бассейновое управление и ООО «Архминводы»

По решению жюри, в состав которого вошли профессиональные фотографы, специалисты ООО «Архминводы» и Двинско-Печорского бассейнового управления, первое место было присуждено Алёне Гечко. 

Второе место разделили Елена Терпилко и Елена Романова. Почётное третье место – у Ирины  Суставовой.

Специальным призом была отмечена работа Ольги Медведковой, которая рассказала об источнике «Белое озеро», где, по преданию в XVIII веке был обретён нерукотворный образ Прокопия Устьянского.

Приз зрительских симпатий завоевал Леонид Захаров.

Приветствуя победителей, консультант отдела водохозяйственных мероприятий и водпользования регионального минприроды Мария Калинкина отметила, что  сегодня судьбу природы, сохранения и охраны водных ресурсов решает уровень экологической культуры человека и общества, в котором он живет.

— Охрана окружающей среды, её природных богатств для следующих поколений приобретают все большую значимость. Проведение подобного конкурса служит этим целям, – сказала Мария Калинкина.

Фотографии и сведения, предоставленные участниками конкурса, будут опубликованы в научно-популярном издании «Родники Архангельской области». Работа над ним продолжается.

Те, кто по каким-то причинам не смог принять участие в конкурсе, по-прежнему могут сообщить информацию об известных им родниках. Самые интересные работы с указанием авторства обязательно будут включены в путеводитель по северным родникам.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области 

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