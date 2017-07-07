В Поморье пройдёт акция «Подари «февроньку!»

8 июля, в День семьи, любви и верности, в районах Архангельской области традиционно пройдет акция «Подари «февроньку!».

В рамках акции в клубах молодой семьи, действующих практически во всех районах Архангельской области, пройдут различные праздничные мероприятия, участникам которых будут вручены поздравительные «февроньки».

Символы праздника подготовил областной «Центр поддержки молодой семьи», и с их помощью каждый желающий сможет признаться своей половинке в любви, верности и преданности.



— Семья – это крепость, каждый элемент которой заложен с любовью, на прочный фундамент из верности. Важно беречь эту ценность. Любимые и дорогие люди должны быть всегда на первом месте! В этот трогательный день хочу пожелать всем хранить свой очаг и не позволять ему гаснуть, – поздравила всех с наступающим праздником директор центра Нэлла Пономарева.

Напомним, 8 июля почитают память святых Петра и Февроньи. Их брак является образцом христианского супружества. В этот день принято дарить близким букетики из ромашек, а также совершать помолвки, свадьбы и венчания, тогда брак будет крепким и благополучным.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»