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На спецсчетах на капремонт лежит более 700 миллионов рублей, которыми могут распоряжаться жильцы

23 октября 17:35 Архангельск Капремонт жилья

Об этом представители регионального фонда капремонта сообщили в ходе визита в Архангельскую область председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора Фонда Константина Цицина.

По информации регионального оператора, сегодня общий объём средств, собранных для реализации программы капремонта домов Архангельской области, составляет около 2,3 миллиарда рублей. Из них 1,55 миллиарда рублей – средства на счете регионального оператора, на которые уже заключены контракты и в соответствии с графиками идут работы по ремонту домов.

Оставшаяся сумма – это деньги, собранные на специальных счетах, которые находятся вне зоны ответственности регионального оператора, и направление их на капитальный ремонт домов зависит лишь от решения собственников помещений.

По состоянию на 1 октября, на спецсчетах аккумулированы средства в размере 730 миллионов рублей, которые уже сегодня, в случае необходимости, могут быть направлены по решению общего собрания собственников на капитальный ремонт того дома, на счёте которого формируется фонд.

Кроме того, с целью своевременной организации и проведения работ в следующем году региональным оператором ведётся активная работа по заключению договоров на объекты 2018 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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