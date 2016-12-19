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Создаётся всероссийская онлайн-система для ответов на обращения граждан

19 декабря 17:00 Инновации

Итоги общероссийского дня приёма граждан в Поморье подвели на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. Напомним день приёма проводится по поручению Президента и 12 декабря этого года прошёл уже в четвёртый раз.

О том, как он прошёл в Архангельской области, доложил директор департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации правительства и губернатора региона Олег Русинов.

Он отметил, что готовится к общероссийскому дню приёма начали ещё в октябре. 31 октября, 2 и 16 ноября были проведены испытания регионального сегмента единой сети обращений граждан. 

16 ноября на территории Архангельской области впервые был организован  региональный день приема граждан. Было принято более 280 обращений, часть из которых были решены до 12 декабря.

— Порядок  проведения дня приёмов определяют два принципиальных момента: заявитель должен получить ответ по существу и получить его от лица, в чью компетенцию входит решение вопроса, – подчеркнул Олег Русинов.

Решение 90 процентов поступивших обращений находится в компетенции органов муниципального самоуправления. По итогам всех обращений гражданам даны разъяснения. Вопросы, которые требуют дополнительных проверочных мероприятий, поставлены на контроль, заявителям будут направлены ответы.

Практика показала востребованность такой формы работы, особенно у жителей районных центров и поселений.

Создание информационно-коммуникационной системы, охватившей все органы власти РФ для организации общероссийского дня приёма граждан, переходит на следующий этап. С 1 января 2017 года единая сеть обращений граждан при организации личных приемов будет задействована в постоянном режиме.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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