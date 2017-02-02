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Рыбный транзит через Архангельск: быстрее, дешевле, качественнее

2 февраля 18:15 Арктика – территория диалога Арктика Бизнес Агропром
Участниками дискуссии стали рыбопромышленники, грузоотправители, руководители ведущих стивидорных и транспортных компаний Поморья
Участниками дискуссии стали рыбопромышленники, грузоотправители, руководители ведущих стивидорных и транспортных компаний Поморья

В правительстве региона состоялось заседание рабочей группы по развитию морского порта Архангельск.

Участниками стали представители власти и бизнеса: рыбопромышленники, грузоотправители, руководители ведущих стивидорных и транспортных компаний.

Открывая обсуждение, заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников отметил:

«Проведение заседания рабочей группы по развитию порта – инициатива, предложенная губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Её поддержало предпринимательское сообщество на заседании совета фрахтовщиков, который состоялся в рамках форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» осенью прошлого года».

Терминал АТФ готов увеличить объёмы

Повестка заседания была сформирована на основе предложений бизнеса. Один из актуальных вопросов, в решении которого крайне заинтересованы компании, Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин– доставка рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы России по Северному морскому пути через Архангельск.

В частности, генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин рассказал: на терминале предприятия создана вся необходимая инфраструктура, есть возможность организовать практически беспрерывную работу.

— Если грузооборот будет увеличен, это позволит создать новые рабочие места, – отметил гендиректор.

Нужен расчёт стоимости доставки

По словам Виктора Иконникова, на сегодняшний день рыба с Дальнего Востока идёт традиционным способом – по Транссибирской магистрали.

— Я убеждён, что поставки по Севморпути – это быстрее и дешевле. При этом и качество продукции сохраняется на более высоком уровне, – подчеркнул Заместитель начальника управления по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли Анна Осининазампредседателя регионального правительства.

Комплекс мер, разработанных властью и бизнесом, представила заместитель начальника управления по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли региона Анна Осинина.

Так, уже направлено предложение о создании временной рабочей группы в рамках Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

С целью проведения экономического анализа компаниям рекомендовано сделать расчёт стоимости доставки груза по различным путям.

Тему предложат на форум «Арктика – территория диалога»

Вслед за этим планируется направить рыбодобывающим организациям Дальневосточного бассейна предложения о сотрудничестве с приложением технических возможностей и экономических расчётов.

Кроме того, решено выйти с инициативой по организации дополнительной секции «Арктика – территория рыбной промышленности» в рамках форума «Арктика – территория диалога».

По итогам всей этой работы будет сделан детальный анализ, на основе которого запланировано вынести тему на обсуждение на Госкомиссии по вопросам развития Арктики в третьем квартале 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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