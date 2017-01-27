Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Поморье остаётся стабильной

С 16 по 22 января в Архангельске, который является опорной базой по гриппу, зарегистрировано 4068 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости населения составил 113 случаев на 10 тысяч населения, что превышает эпидемиологический порог на 36,6 процента. Темпы прироста заболевших составили 25,3 процента.



В целом по области в поликлиники и больницы Поморья обратились 12 тысяч человек с диагнозом ОРВИ и грипп. Показатель заболеваемости составил 108,5 случая на 10 тысяч населения, что выше эпидемиологического порога на 42 процента.

Эти цифры были озвучены на очередном заседании медицинского штаба по предупреждению эпидемиологического распространения гриппа с участием представителей областного минздрава, регионального управления Роспотребнадзора, главврачей медицинских организаций Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области Татьяна Гордиенко, максимальное количество заболевших наблюдается среди взрослого населения, а в возрастной группе детей от 3 до 6 лет эпидемический порог не был превышен.

— В целом, эпидпроцесс в течение недели был умеренной интенсивности, в Архангельске госпитализировано 54 человека, из них 30 детей, – сообщила представитель Роспотребнадзора. – Всего с начала года диагноз «грипп» на основе лабораторных исследований подтвержден у 88 человек.

Как было заявлено на заседании штаба, за прошедшую неделю количество заболевших школьников снизилось в три раза, эпидемический порог превышен на 16 процентов.

В связи с карантином приостановлена деятельность 11 классов в девяти образовательных учреждениях Архангельской области, в том числе три класса в архангельских школах № 69, 34 и 12. Закрыты на карантин четыре дошкольные группы в трёх детских садах региона.

Карантинно-ограничительные мероприятия введены только в Архангельске и Северодвинске.

Участники совещания обсудили готовность поликлиник и больниц к приёму и лечению заболевших ОРВИ и гриппом.

— В целом ситуация стабильная, серьёзного роста по количеству обратившихся в поликлиники и больницы региона пока не наблюдается. В медицинских организациях и аптеках сформирован необходимый запас противовирусных и антибактериальных препаратов, есть в наличии свободные койки инфекционного профиля, – сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

Как подчеркнул главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального минздрава Владимир Агафонов, относительно стабильная ситуация с распространением вируса гриппа и ОРВИ связана с эффективной вакцинацией взрослого и детского населения. Сейчас, когда время вакцинации уже прошло, необходимо пользоваться противовирусными препаратами по рекомендации врачей и народными профилактическими средствами. А при первых симптомах заболевания – немедленно обращаться к медикам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области