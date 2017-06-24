В Красноборске идут «Сметанинские встречи»

Международный фестиваль гармони проходит при поддержке правительства региона в рамках областного проекта «Любо-Дорого». В этом году фестиваль приурочен к юбилею Архангельской области.

География участников широкая: приехали артисты из городов и районов Поморья, а также Московской, Вологодской, Нижегородской, Кировской, Саратовской, Владимирской областей, Эстонии и Украины.

Впервые в рамках фестиваля проводится конкурс деревянных скульптур. Мастера уже начали создавать свои работы на глазах у зрителей. За два фестивальных дня они закончат работу и лучшие из воплощенных идей будут отмечены наградами. Все скульптуры в итоге украсят Красноборск.

Как известно, Сергей Сметанин был не только виртуозным гармонистом и композитором, но и мастеровым человеком. Он изготавливал своими руками предметы интерьера, мебель, музыкальные инструменты, многие из которых были им же и придуманы.

В память об этом на фестивале пройдет необычное шоу. Музыканты будут удивлять публику, используя в своих выступлениях оригинальные и авторские инструменты, в ход пойдут пилы, лопаты и прочие диковинки.

Почётными гостями «Сметанинских встреч» стали Александра Максимовна, мама Сергея Сметанина, и другие его родственники. В воскресенье фестиваль закроется ярмаркой, на которой, среди прочего, будет представлено разнообразие сувенирной продукции от северных и приезжих мастеров, включая штучные вещи ручной работы.

Министерство культуры Архангельской области