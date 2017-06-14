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Подготовка к ЕГЭ по химии: эксперт дал советы выпускникам школ

14 июня 13:30

Завершается основной период итоговой аттестации выпускников школ – в расписании осталось несколько экзаменов по выбору. О нюансах сдачи одного из них – ЕГЭ по химии – рассказала председатель региональной предметной комиссии, доцент кафедры химии и химической экологии САФУ Лариса Герасимова.

По словам эксперта, структура экзаменационной работы не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом. Ребятам предстоит ответить на 34 задания, сформированных в две части. Предусмотрены вопросы с кратким и развёрнутым ответом. Продолжительность ЕГЭ по химии – 210 минут.

Стоит отметить, что некоторые задания в этом году будут представлены в новом формате – усилена их ориентация на проверку систематизации полученных школьниками знаний, приводит слова Ларисы Герасимовой пресс-служба САФУ.

Особое внимание уделяется навыкам выявления классификационных признаков окислительно-восстановительных реакций, объяснения сущности того или иного процесса, установления взаимосвязи состава, строения и свойств веществ.

— При подготовке к экзамену необходимо обратить внимание на полные уравнения электролиза водных растворов солей, правильное написание формул бинарных соединений (карбиды, нитриды, силициды), составление структурных формул органических веществ, реакции окисления органических веществ перманганатом калия в различных средах, условия протекания химических реакций, – отметила председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по химии Лариса Герасимова.

Добавим, что ЕГЭ по химии пройдёт 19 июня. Фактически в этот день будет завершён основной период итоговой аттестационной кампании. Затем возможность сдать экзамены будет предоставлена лишь тем, кто по уважительным причинам не смог прийти на ЕГЭ вместе со всеми.

Министерство образования и науки Архангельской области

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