Подготовка к ЕГЭ по химии: эксперт дал советы выпускникам школ

Завершается основной период итоговой аттестации выпускников школ – в расписании осталось несколько экзаменов по выбору. О нюансах сдачи одного из них – ЕГЭ по химии – рассказала председатель региональной предметной комиссии, доцент кафедры химии и химической экологии САФУ Лариса Герасимова.
По словам эксперта, структура экзаменационной работы не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом. Ребятам предстоит ответить на 34 задания, сформированных в две части. Предусмотрены вопросы с кратким и развёрнутым ответом. Продолжительность ЕГЭ по химии – 210 минут.
Стоит отметить, что некоторые задания в этом году будут представлены в новом формате – усилена их ориентация на проверку систематизации полученных школьниками знаний, приводит слова Ларисы Герасимовой пресс-служба САФУ.
Особое внимание уделяется навыкам выявления классификационных признаков окислительно-восстановительных реакций, объяснения сущности того или иного процесса, установления взаимосвязи состава, строения и свойств веществ.
— При подготовке к экзамену необходимо обратить внимание на полные уравнения электролиза водных растворов солей, правильное написание формул бинарных соединений (карбиды, нитриды, силициды), составление структурных формул органических веществ, реакции окисления органических веществ перманганатом калия в различных средах, условия протекания химических реакций, – отметила председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по химии Лариса Герасимова.
Добавим, что ЕГЭ по химии пройдёт 19 июня. Фактически в этот день будет завершён основной период итоговой аттестационной кампании. Затем возможность сдать экзамены будет предоставлена лишь тем, кто по уважительным причинам не смог прийти на ЕГЭ вместе со всеми.